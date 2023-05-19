Валерия Ланская рассказала в передаче Секрет на миллион, о чем она разговаривала с выздоравливающим Романом Костомаровым

Актриса Валерия Ланская в беседе с Лерой Кудрявцевой на шоу Секрет на миллион рассказала о том, как прошел ее разговор с Романом Костомаровым. Выздоравливающий после тяжелой болезни фигурист, по признанию Валерии, позвонил ей как только ему стало лучше.

Партнер по шоу Ледниковый период рассказал Ланской, что его немного подлатают, и он снова сможет приступить к работе. Так что Костомаров настроен в целом оптимистично на свое будущее. Также Ланская рассказала, что у нее был диагностирован диабет, и поделилась проблемами в личной жизни.