19 мая Владимир Путин произнёл речь на открытии заседания совета по межнациональной политики России в Пятигорске, где публично заявил о попытках недружественных стран разделить Россию, внеся смуту в отношения между российскими гражданами различных национальностей. Путин заявил, что подобные акции устраивают западные государства, следующие риторике неоколониальной политики.

По словам российского президента, сторонники неоколониализма заняли бы лишь второе место на конкурсе "недоумков". Владимир Путин незамедлительно пояснил свои слова, отмечая, что даже здесь противники российского государства не преуспели бы, поскольку они являются "недоумками".

Также Путин дал оценку попыткам западных держав разделить Россию на множество отдельных государственных объединений, заверив, что данная задача останется невыполненной из-за особенностей ментальности российского народа, обычно становящегося более сплочённым перед лицом реальной угрозы.

В рамках той же речи Владимир Путин высказался о приезжающих в Российскую Федерацию мигрантах, подчеркнув, что Москва готова всесторонне сотрудничать с ними, однако только россияне могут оказывать решающее влияние на вопросы миграционной политики России, принимая ключевые решения.

Кроме того, Путин выразил уверенность в необходимости коррекции национальной политики России, в которой должно быть учтено вхождение в состав страны новых регионов в виде Запорожской и Херсонской области, а также республик Донбасса.