Путин: Россию хотят поделить на десятки мелких образований в рамках «деколонизации»

Днём 19 мая Владимир Путин прибыл в Пятигорск, где принял участие в совете по межнациональным отношениям внутри России. Президент выступил с речью, в рамках которой заявил, что многие заинтересованные за рубежом стороны пытаются разделить Российскую Федерацию на десятки мелких государственных образований, однако народ РФ этого не желает.

По словам Путина, против России развёрнута информационная кампания, организаторы которой постоянно осуществляют провокации в отношении россиян, призывая их к проведению политики "деколонизации" с целью разделения страны на множество суверенных субъектов путём их выхода из-под юрисдикции Москвы.

При этом Владимир Путин отметил, что именно многонациональность России помогает стране постоянно развиваться, а консолидация российского гражданского общества существенно выросла, что обусловлено пониманием необходимости в сплочённости со стороны местного населения.

Также Путин назвал "недоумками" людей, которые пытаются развалить Россию как государство, поскольку представители политических режимов других стран не понимают, что на фоне внешней агрессии российский многонациональный народ только больше консолидируется для победы над общим неприятелем.

При этом Владимир Путин полагает, что в вопросах миграционной политики мнение российских граждан должно быть приоритетным фактором для разрешения любых проблем в данной сфере. Глава государства уверен, что недоброжелатели Москвы хотят вмешаться в миграционные процессы внутри РФ, однако данные проблемы остаются нерешёнными в самих странах-организаторах подобных провокаций.