Жительница Британии два года врала своей любовнице, что она мужчина, и теперь ей грозит статья за мошенничество

Примечательным является и тот факт, что у пары была физическая близость, и пострадавшая от Сильвано женщина всерьез планировала совместное с ней будущее. Она рассказала, что мошенница в постели всегда завязывала ей глаза, и не позволяла прикасаться к себе в интимных местах.

Также Сильвано врала своей подруге о том, что она служила в американской армии и поборола онкологическое заболевание. Невеста случайно обнаружила обман, когда наткнулась на другой аккаунт в соцсетях Блейд. Теперь ей грозит наказание за мошенничество.