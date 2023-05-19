Жительница Британии два года врала своей любовнице, что она мужчина, и теперь ей грозит статья за мошенничество

15:55 2023-05-19

Блейд Сильвано обманывала свою партнершу, которая думала, что та мужчина, и уже готовилась к свадьбе: теперь ей грозит обвинение в мошеннических действиях.

Примечательным является и тот факт, что у пары была физическая близость, и пострадавшая от Сильвано женщина всерьез планировала совместное с ней будущее. Она рассказала, что мошенница в постели всегда завязывала ей глаза, и не позволяла прикасаться к себе в интимных местах.

Также Сильвано врала своей подруге о том, что она служила в американской армии и поборола онкологическое заболевание. Невеста случайно обнаружила обман, когда наткнулась на другой аккаунт в соцсетях Блейд. Теперь ей грозит наказание за мошенничество.