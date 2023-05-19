Сравнительно низкие рейтинги имеет Форсаж-10 по мнению кинокритиков

16:01 2023-05-19

Кинокритики оценивают новый фильм из франшизы Форсаж как пародию на самого себя.

Западные кинокритики преимущественно негативно оценивают новую картину франшизы Форсаж-10. На известном агрегаторе рецензий от профессионалов Роттен Томатос рейтиг фильма составил всего 57 процентов.

Критики стали отмечать, что фильм выглядит дурацким, а сама франшиза глупой. Некоторые заметили, что изначально Форсаж имел определенное очарование и изящество, но с течением времени превратился в пародию на самого себя, с неестественными притянутыми за уши погонями, и никаким сюжетом.

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