Актер Максим Матвеев в интервью Иде Галич рассказал, зачем экспериментирует с изменениями во внешности

17:10 2023-05-19

Максим Матвеев признался, что эксперименты ему не чужды, и он недавно сделал себе татуировки, о которых давно мечтал.

Актер Максим Матвеев дал интервью программе Иды Галич Есть вопросики. В нем она задала ему вопросы о кризисе среднего возраста, и об экспериментировании с внешним видом.

Матвеев заявил, что как такового кризиса не ощущает, и не знает, каким образом он может протекать у мужчин. Что же касается внешнего вида, то он признался, что недавно сделал себе татуировки, о которых давно мечтал, и получил от процесса удовольствие. Но в большей степени его изменения наружности связаны с профессиональной деятельностью.

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