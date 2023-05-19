Актер Максим Матвеев в интервью Иде Галич рассказал, зачем экспериментирует с изменениями во внешности

Актер Максим Матвеев дал интервью программе Иды Галич Есть вопросики. В нем она задала ему вопросы о кризисе среднего возраста, и об экспериментировании с внешним видом.

Матвеев заявил, что как такового кризиса не ощущает, и не знает, каким образом он может протекать у мужчин. Что же касается внешнего вида, то он признался, что недавно сделал себе татуировки, о которых давно мечтал, и получил от процесса удовольствие. Но в большей степени его изменения наружности связаны с профессиональной деятельностью.