МВД РФ объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана

Об этом сообщает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на данные ведомственной базы разыскиваемых.

Отмечается, что данный прокурор Международного уголовного суда разыскивается по неназванной статье Уголовного кодекса Российской Федерации.

Напомним, Карим Ахмад Хан в феврале текущего года направил ходатайство в Палату предварительного производства II Международного уголовного суда для получения ордера на арест граждан Российской Федерации, после чего МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.