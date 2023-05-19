Можно ли подкармливать клубнику золой: большинство садоводов делают ошибку

На самом деле зола приносить пользу клубнике, но подкармливать растения нужно только два раза в год.
Первый раз золу используют, когда сажают кусты клубники, а второй – осенью, после сбора урожая.
В первом случае древесную золу вносят под перекопку, чтобы полезные вещества проникли на нужную глубину.
Зола не только обеспечивает растение полезными элементами, но также защищает от болезней и помогает избавиться от вредителей.
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