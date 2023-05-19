Можно ли подкармливать клубнику золой: большинство садоводов делают ошибку

21:31 2023-05-19

Древесная зола – прекрасное удобрение для многих огородных растений. Но не все дачники знают, можно ли использовать золу для подкормки клубники.

На самом деле зола приносить пользу клубнике, но подкармливать растения нужно только два раза в год.

Первый раз золу используют, когда сажают кусты клубники, а второй – осенью, после сбора урожая.

В первом случае древесную золу вносят под перекопку, чтобы полезные вещества проникли на нужную глубину.

Зола не только обеспечивает растение полезными элементами, но также защищает от болезней и помогает избавиться от вредителей.

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