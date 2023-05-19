Огородник со стажем назвал причину болезней перцев, о которой не все догадываются

Раскрываем некоторые тонкости поливочных мероприятий, несоблюдение которых может закончиться для перцев заболеваниями.

Овощи вырастут крупными, мясистыми и вкусными, если уход за ними осуществляется по всем правилам. Это касается и полива.

В первую очередь поливать рассаду надо регулярно, не делая больших перерывов.

Не поливайте перцы днем или делайте это в пасмурную погоду без солнца. Жаркие лучи сразу высушат влагу, еще до того, как ее успеет поглотить растение.

Если погода стоит солнечная, то полив лучше делать в вечернее время.

Вечером не стоит увлажнять перцы, если они выращиваются в открытом грунте. Влага может не успеть вся усвоиться, а это может привести к вечернему замерзанию саженцев.

Вечером температура воздуха может сильно снижаться. Всегда надо отслеживать прогноз погоды, чтобы вовремя предотвращать нежелательные скачки температуры.

При поливе обращайте внимание на температуру воды, она не должна быть очень холодная, взятая сразу из колонки или колодца.

Минимальный допустимый показатель термометра - +18 градусов.

Уделите внимание технике полива Главные принципы: поливать только под корень, листья и стебли не затрагиваем. Соблюдаем интервалы между процедурами - 3-5 дней.

В жару и при отсутствии дождей поливать надо через день или через два.

Всегда ориентируемся на погоду, только если выпал сильный ливень, он может заменить собой полноценный полив.