Как сделать удобрение для огорода из лаврового листа: дачники поделились секретом

Сухие листья способны сделать почву более плодородной и предотвратить распространение вредителей.

Для приготовления средства нужно измельчить несколько листочков лавра, добавить 1 ст.л. соды, залить все стаканом воды.

Затем концентрат хорошо перемешивают и разводят 10 л воды, добавляют в раствор 1 ст.л. Фитоспорина.

Готовое средство переливают в лейку и используют для полива грядок. Лучше всего делать это осенью.