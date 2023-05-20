Как сделать удобрение для огорода из лаврового листа: дачники поделились секретом

02:20 2023-05-20

Лавровый лист можно использовать не только при приготовлении блюд. Он может принести пользу и в огороде.

Сухие листья способны сделать почву более плодородной и предотвратить распространение вредителей.

Для приготовления средства нужно измельчить несколько листочков лавра, добавить 1 ст.л. соды, залить все стаканом воды.

Затем концентрат хорошо перемешивают и разводят 10 л воды, добавляют в раствор 1 ст.л. Фитоспорина. 

Готовое средство переливают в лейку и используют для полива грядок. Лучше всего делать это осенью.

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