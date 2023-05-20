Как сделать удобрение для огорода из лаврового листа: дачники поделились секретом

Сухие листья способны сделать почву более плодородной и предотвратить распространение вредителей.
Для приготовления средства нужно измельчить несколько листочков лавра, добавить 1 ст.л. соды, залить все стаканом воды.
Затем концентрат хорошо перемешивают и разводят 10 л воды, добавляют в раствор 1 ст.л. Фитоспорина.
Готовое средство переливают в лейку и используют для полива грядок. Лучше всего делать это осенью.
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