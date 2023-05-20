Дачники рассказали, что превращает компост в отраву для огородных растений

Но некоторые ошибки могут превратить полезный компост в настоящий яд для огородных культур, который уничтожит весь урожай.
Такое произойдет, если добавить в компостную яму или ящик листья осины, тополя, дуба. В них содержатся вещества, замедляющие развитие растений.
Нельзя класть в компост ботву растений, зараженных любым заболеванием, например, фитофторой.
Не подходят для компостной ямы кожура гнилых фруктов и заболевших овощей, а также хвоя, которая повышает кислотность.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__