Дачники рассказали, что превращает компост в отраву для огородных растений

Но некоторые ошибки могут превратить полезный компост в настоящий яд для огородных культур, который уничтожит весь урожай.

Такое произойдет, если добавить в компостную яму или ящик листья осины, тополя, дуба. В них содержатся вещества, замедляющие развитие растений.

Нельзя класть в компост ботву растений, зараженных любым заболеванием, например, фитофторой.

Не подходят для компостной ямы кожура гнилых фруктов и заболевших овощей, а также хвоя, которая повышает кислотность.