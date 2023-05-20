МИД Польши заявил, что Украине стоит взять ответственность за Волынскую резню, и извиниться

В польском МИДе считают, что Украина должна принести извинения за Волынскую резню, которая произошла в годы Второй Мировой войны. Сотрудник министерства Лукаш Ясина заявил, что в то время, как Польша взяла на себя ответственность за преступления против украинского народа, Владимир Зеленский до сих пор не принес извинений.

По словам политика, подобный жест улушчшил бы взаимоотношения между странами. В то же время он понимает, что в настоящий момент у Зеленского слишком много других политических забот, и данный вопрос для него не является приоритетным ввиду военного положения в стране.