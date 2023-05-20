Грузинские оппозиционные депутаты устроили драку в парламенте из-за авиасообщения с Россией

Во время обсуждения вопроса о возобновлении авиасообщения с Россией в грузинском парламенте конфликт вышел за пределы словесной перепалки. Депутаты Георгий Вашадзе и Ираклий Берая устроили драку, поскольку не сошлись во мнениях относительно того, стоило или давать разрешение на полеты российских самолетов в Грузию.

Накануне Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию, о чем подписал официальный указ, а сегодня в Грузию стали прилетать первые пассажирские самолеты. Оппозиционно настроенные граждане Грузии выступают против, правительство же одобрило отмену запрета.