Стас Михайлов постройнел на 15 килограммов с помощью интервального голодания

Метод похудения Стаса Михайлова заключается в том, что он позволяет себе есть любую еду, но только на протяжении 8 часов в сутки. В остальные 16 часов допускается только пить воду.

Артист сказал, что такой подход к диете дался ему легко, поскольку по утрам он вовсе не хочет есть. А первый его прием пищи приходится на 13-14 часов дня. К тому же Михайлов рассказал, что он никогда не любил фастфуд, поэтому отказаться от него ему было довольно просто.