Теннисистка Ангелина Калинина пояснила, почему она отказалась от рукопожатия с российской спортсменкой Вероникой Кудерметовой

Прецедент с отказом от рукопожатия случился на турнире Женской теннисной ассоциации, который проходил в Риме. Позднее Ангелина Калинина, представлявшая на соревнованиях Украину, объяснила, что не стала пожимать руку Веронике Кудерметовой по причине того, что та представляет Россию.

Калинина заявила, что она понимает, что речь идет о спорте, но также в этом есть и политическая составляющая. Но девушка также подчеркнула, что речь не идет о какой-либо личной неприязни. Это не первый прецедент с отказом от рукопожатий в женском теннисе. Ранее другая спортсменка из Украины Людмила Кириченок поступила аналогичным образом.