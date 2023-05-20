Оргкомитет премии Ру Тв объявил о том, кто будет проводить и выступит на музыкальном мероприятии

14:19 2023-05-20

Организаторы премии Ру Тв рассекретили имена ведущих премии, а также поделились, кто вошел в число номинантов.

В число ведущих премии Ру Тв этого года войдет сразу несколько знаменитых личностей. Среди них Валдис Пельш, Ида Галич, Оскар Кучера, Татьяна Геворкян, Александр Рогов, Елена Север, Милана Хаметова и даже блогер Дава.

Что же касается участников, то оргкомитет пообещал удивить зрителей яркими и неожиданными музыкальными дуэтами. Уже известно, что на сцене премии выступят Ани Лорак, Филипп Киркоров, Валерий Меладзе и Полина Гагарина.

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