Оргкомитет премии Ру Тв объявил о том, кто будет проводить и выступит на музыкальном мероприятии

В число ведущих премии Ру Тв этого года войдет сразу несколько знаменитых личностей. Среди них Валдис Пельш, Ида Галич, Оскар Кучера, Татьяна Геворкян, Александр Рогов, Елена Север, Милана Хаметова и даже блогер Дава.

Что же касается участников, то оргкомитет пообещал удивить зрителей яркими и неожиданными музыкальными дуэтами. Уже известно, что на сцене премии выступят Ани Лорак, Филипп Киркоров, Валерий Меладзе и Полина Гагарина.