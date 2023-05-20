Американец Крис Мирабайл рассказал, что позволяет ему в 39 лет выглядеть и чувствовать себя на 23 года

Крис Мирабайл заинтересовался методами поддержания здоровья и молодости после того, как перенес опухоль мозга в 16-летнем возрасте и был некоторое время парализован. С тех пор он придерживается принципов правильного питания 90 процентов своего времени. И лишь иногда позволяет себе съесть что-то вредное.

Вторым компонентом как в 39 выглядеть и чувствовать себя на 23 года Крис называет регулярные тренировки. У него их 6 в неделю длительностью не более часа каждый день. И третьим элементом молодости он считает здоровый сон в затемненном помещении. Спать при этом нужно ложиться постоянно в интервале между 22 и 23 часами.