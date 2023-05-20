Америка ввела ограничения на ввоз в Россию 1200 наименований товара

Американское министерство торговли ввело ограничения на ввоз на территорию России и Белоруссии 1224 промышленных товаров. Чтобы осуществить ввоз поставщикам понадобится получить специализированную лицензию. В списке запретных товаров оказался транспорт, бумага, ткань, краски и стройматериалы.

Еще одной группой попадающих под запрет товаров оказались компоненты необходимые для глубоководной добычи нефти на арктическом шельфе. Экономические санкции также введены против 70 организаций, которые имеют связь с Россией.