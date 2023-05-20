Противники авиасообщения с Россией в Грузии устроили акцию протеста возле аэропорта имени Шоты Руставели

После приземления первого с 2019 года самолета, прибывшего в Грузию из России, грузинские власти были вынуждены оцепить аэропорт из-за агрессивно настроенных протестующих. Противники возобновления авиасообщения с Россией колонной двинулись в сторону аэропорта с флагами и плакатами.

На них были написаны фразы о том, что россиянам в Грузии не рады. Толпа протестующих попыталась прорвать полицейское оцепление, но органам правопорядка удалось предотвратить агрессивное противостояние. Вместе с разрешением на полеты Владимир Путин отменил визы в Россию для граждан Грузии.