Максим Галкин планирует продать квартиру в Москве и купить в Нью-Йорке

В планах у Максима Галкина продать квартиру в Москве. Юморист хочет на вырученные деньги заняться поиском жилья в Нью-Йорке. В собственности Галкина сейчас находится квартира площадью 103 квадратных метра, которая досталась ему в наследство после смерти отца.

Эксперт по недвижимости отмечает, что продать квартиру артисту будет непросто и по причине того, что он хочет выручить за нее суммму вдвое большую рыночно, и потому что желающих купить квартиру, принадлежащую иноагенту со скандальной репутацией будет не так уж и много.