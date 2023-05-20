Максим Галкин планирует продать квартиру в Москве и купить в Нью-Йорке

15:06 2023-05-20

Муж Аллы Пугачевой хочет продать московскую квартиру, доставшуюся по наследству от отца, чтобы приобрести недвижимость в Нью-Йорке.

В планах у Максима Галкина продать квартиру в Москве. Юморист хочет на вырученные деньги заняться поиском жилья в Нью-Йорке. В собственности Галкина сейчас находится квартира площадью 103 квадратных метра, которая досталась ему в наследство после смерти отца.

Эксперт по недвижимости отмечает, что продать квартиру артисту будет непросто и по причине того, что он хочет выручить за нее суммму вдвое большую рыночно, и потому что желающих купить квартиру, принадлежащую иноагенту со скандальной репутацией будет не так уж и много.

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