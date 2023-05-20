Женщины возмутились тем, что Адидас выпустил купальник для мужчин и представил его на модели-мужчине

Женские купальники для мужчин вызвали возмущение у женщин, которые обвинили Адидас в том, что он стирает женщин. В соцсетях сразу начались бурные обсуждения. Высказались против женских купальников для мужчин и известные спортсменки. В частности пловчиха Райли Гейнс.

Она заявила, что компания Адидас могла бы сделать пометку о том, что это купальники унисекс, тогда бы это было корректно по отношению к женщинам, которых половина населения Земли. Поэтому, по мнению конгрессмена Марджори Тейлор Грин, несправедливо отчуждать женщин, чтобы продавать купальник для трансгендерных женщин, число которых не превышает одного процента.