Дочь Мика Джаггера Джейд была задержана на Ибице за нападение на полицейского

51-летняя Джейд Джаггер и ее приятель ужинали в ресторане на Ибице, и у них возник конфликт с сотрудниками заведения. На место вызвали полицию. Очевидцы происшествия подозревали, что парочка находится под наркотическим воздействием.

Джейд набросилась на полицейских с нецензурной бранью и даже попыталась ударить одну из сотрудниц. Полицейским пришлось приложить немало усилий, чтобы утихомирить дебоширов. В результате пара была задержана и доставлена в участок.