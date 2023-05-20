Кабачки до самых заморозков: какие есть лайфхаки, позволяющие продлить плодоношение культуры

Что можно предпринять, чтобы молодые кабачки были и осенью? Для этого в начале августа провести ревизию растений, убрать кусты, у которых пожелтели листья. На грядке оставить только несколько самых крепких кустов.

У оставшихся растений удалить по 2-3 листа в середине, а также те, которые старые или лежащие на почве. После этого - подкормить кусты раствором мочевины (1 ст.л. на 10 л воды).

Через день угостить новым удобрением. Чтобы его приготовить, необходимо 1 л золы залить 10 л горячей воды. Настаивать сутки, затем осторожно слить жидкость без осадка, и полить кабачки.

Спустя неделю опять подкормить культуру: на этот раз раствором коровяка (в соотношении 1:10). На каждый куст расходовать по 1 л состава.

Если нет дождей, но погода холодноватая, нужно кусты утеплить соломой. Кроме того, культуру следует опрыскать Эпином, а в сентябре начинать чередовать его с Фитоспорином (1ч.л. на 2 л воды).