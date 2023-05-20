Врачи предупредили об опасных для здоровья бьюти-трендах TikTok

Такие тренды включают применение отбеливателя для отбеливания зубов, удаление родинок в домашних условиях и использование клея для ресниц, манипуляции чтобы губы казались больше.

Британская ассоциация дерматологов, Британская стоматологическая ассоциация и Британский фонд кожи, просмотревшие видео, сегодня выступили с предупреждениями о повторении этих бьюти-трендов.

Когда такие видео стали вирусными, они побудили других повторять "лайфхаки", которые могут нанести непоправимый вред, предупреждают врачи.