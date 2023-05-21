Дачники назвали самые необычные материалы для мульчирования грядок в огороде

Мульчировать почву можно торфом. Такой материал повысит урожайность, его укладывают слоем в несколько сантиметров.

Дачники, которые живут неподалеку от водоемов, могут использовать для мульчирования ил. Он содержит множество полезных веществ.

Но со временем ил твердеет, поэтому для применения в качестве мульчи его необходимо смешивать с остатками растений.

Мульчирование грядок картоном предотвращает прорастание сорняков. Можно положить на картон перегноем и полить такую мульчу водой.