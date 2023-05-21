Садоводы подсказали, как уничтожить луковую муху и десятки других вредителей с помощью соли

О ее присутствии говорят гниль лука и желтые пятна на нем. Но даже если таких признаков нет, растения нужно для профилактики обработать раствором 1 ч.л. соли в 1 л воды.

Многие вредители откладывают яйца в почву, там же из них выводятся личинки. Их можно уничтожить, пролив почву соляным раствором.

Соль способна избавить участок и от других насекомых. Например, ею можно посыпать муравейник.

Соляный раствор также применяется для борьбы с яблочной плодожоркой и щитовкой, а также другими вредителями плодовых деревьев.