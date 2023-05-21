Дачники назвали главную ошибку в использовании бордоской жидкости: эффективность снижается вдвое

00:47 2023-05-21

Бордоская жидкость используется для обработки плодовых деревьев от болезней. Но простая ошибка снижает эффективность средства в два раза.

Многие начинающие садоводы пытаются упростить процесс приготовления бордоской жидкости, содержащей медь.

Они смешивают медный купорос с гашеной известью, и только после этого добавляют воду в необходимом количестве.

На самом деле алгоритм приготовления бордоской жидкости должен быть несколько иным, чтобы она действительно дала результат.

Медный купорос и известь следует по отдельности растворить в воде. Затем в каждой емкости увеличивают объем воды.

После этого медный купорос выливают в емкость с известью при постоянном помешивании раствора. Средство нужно использовать не позднее чем через сутки после приготовления.

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