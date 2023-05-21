Советские фарфоровые статуэтки могут обогатить их обладателя

12:48 2023-05-21

Коллекционеры готовы платить десятки тысяч долларов за фарфоровые статуэтки советского периода.

Раритеты советское периода сегодня являются желанными предметами для приобретения антикваров и коллекционеров. За некоторые экземпляры, особенно раннего советского периода они готовы заплатить десятки тысяч долларов. 

Речь идет об экземплярах, созданных руками мастеров-скульпторов, либо же о предметах, которые связаны с историческими событиями. В особой цене фарфоровые статуэтки Иосиф Сталин, С детьми на прогулке, Телефонный разговор. За них можно выручить от 20 до 50 тысяч долларов.

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