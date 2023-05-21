Советские фарфоровые статуэтки могут обогатить их обладателя

Раритеты советское периода сегодня являются желанными предметами для приобретения антикваров и коллекционеров. За некоторые экземпляры, особенно раннего советского периода они готовы заплатить десятки тысяч долларов.

Речь идет об экземплярах, созданных руками мастеров-скульпторов, либо же о предметах, которые связаны с историческими событиями. В особой цене фарфоровые статуэтки Иосиф Сталин, С детьми на прогулке, Телефонный разговор. За них можно выручить от 20 до 50 тысяч долларов.