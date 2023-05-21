Состояние Марка Цукерберга увеличилось с начала 2023 года более чем на 44 миллиарда долларов

Состояние владельца Фейсбука и Инстаграма Марка Цукерберга с начала 2023 года выросло на 44,3 миллиарда долларов. На данный момент это самый высокий показатель роста среди миллиардеров в мире.

Сегодня общий капитал Цукерберга оценивается в 89,9 миллиардов долларов. В рейтинге самых богатых людей он занимает 12 место. Но по росту состояния с начала года Цукерберг лидирует. За ним идет Бернар Арно, который обогатился с начала года более чем на 40,1 миллиард.