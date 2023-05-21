Ирина Шейк пришла на премьеру фильма Убийцы цветочной луны Мартина Скорсезе

Ирина Шейк блистала на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля на состоявшейся накануне премьере фильма Мартина Скорсезе Убийцы цветочной луны. На модели было откровенное кружевное платье глубокого синего цвета.
Также на премьере засветились помимо актеров, сыгравших в фильме, Сальма Хайек, Наоми Кэмпбелл, Кирстен Данст, Кейт Бланшетт. Главную роль в Убийцах цветочной луны исполнил Леонардо Ди Каприо.
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