Ирина Шейк пришла на премьеру фильма Убийцы цветочной луны Мартина Скорсезе

Двенадцать человек погибли в результате давки на стадионе в столице Сальвадора

Двенадцать человек погибли в субботу, 20 мая, в Сальвадоре во время давки болельщиков, которые пытались попасть на стадион Cuscatlan в столице Сан-Сальвадоре, чтобы присутствовать на футбольном матче первого дивизиона, сообщила полиция.