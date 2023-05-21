Врачи рассказали, что делать, чтобы сохранить молодость на долгие годы

Потеря упругости кожи, проблемы с суставами и нарушение питания мозга за счет изменений кровотока по сосудам является по мнению врача-нутрициолога Елены Корсевой первыми признаками старения. Но процесс этот не обязательно необратимый и неотвратимый. Мы можем влиять на то, как мы себя чувствуем и выглядим, если будем придерживаться простых правил.

Чтобы сохранить молодость надолго, Елена Корсева советует контролировать потребление пищи, следить за качеством сна и давать организму регулярные, но не изматывающие физические нагрузки. Это позволит поддерживать все функции организма в рабочем и здоровом состоянии вне зависимости от того, какая цифра стоит в паспорте.