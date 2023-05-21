Певец Андрей Макаревич приобрел роскошную квартиру в грузинском Гонио

Покинувший Россию после начала СВО Андрей Макаревич решил обзавестись недвижимостью в Грузии. Его выбор пал на курортный Гонио, который входит в состав Батуми. Там певец приобрел апартаменты с видом на море за 18 миллионов российских рублей.

Известно, что площадь приобретенной квартиры 60 квадратных метров. С нее открывается роскошный панорамный вид на море. По совкупности певцу пришлось вложить в покупку 229 тысяч долларов. При желании в том же комплексе можно приобрести квартиру-студию, которая обойдется в сумму около пяти миллионов рублей.