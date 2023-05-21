Сарик Андреасян намерен снять целую серию фильмов про домовенка Кузю

Кинокомпания братьев Андреасянов купила права на экранизацию повестей Александровой о приключениях домовенка Кузи. Сарик Андреасян заявил, что в детстве он обожал смотреть мультфильмы про находчивого домовенка Кузю, и счастлив, что теперь, когда он вырос, у него появилась возможность осчастливить и других детей, показав им Кузю в современном фильме.

Известно, что режиссером выступит Виктор Лакисов. Съемки планируется начать осенью, а выпуск первого фильма ориентировочно должен состояться ближе к Новому году. Создатели выбрали не мультипликационный вариант, а формат полнометражного художественного фильма.