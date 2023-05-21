В конце мая на Земле ожидаются сильнейшие магнитные бури

Вспышки на Солнце спровоцируют сильнейшие магнитные бури на Земле. Поэтому метеочувствительным людям следует быть внимательнее к своему здоровью. Особенно ощутимым будет воздействие магнитного излучения с 23 по 26 мая.

Магнитные бури могут отразиться не только на самочувствии людей, но и на работе навигационных систем и связи. Чувствительным к колебаниям магнитного поля людям имеет смысл обратить внимание на свое состояние. Может появляться бессонница, тошнота, ломота в суставах и головные боли.