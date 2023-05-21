Исследовательница рассказала, почему цветы являются лучшим подарком для женщины

Жанетт Хэвиланд-Джонс провела исследование о влиянии цветов в качестве подарка для женщины, и рассказала, почему этот очевидный презент является самым лучшим в плане психологического эффекта. Ученая выяснила, что эмоциональный отклик на букет цветов, полученный в подарок, гораздо выше чем, когда человеку дарят другие подарки.

Дело в том, что вид красивого букета вызывал улыбку практически у всех испытуемых. А это говорит, о том, что человек, получающий цветы в подарок, получает и настоящее удовольствие. А психоэмоциональный эффект от букета в виде хорошего настроения сохранится еще на несколько дней.