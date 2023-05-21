Знающий огородник рассказал, как черствый хлеб повышает урожайность овощных культур

Настой из черствого хлеба положительно влияет на рост овощей, способствует их правильному развитию, укрепляет иммунитет, делает плоды вкуснее.

Готовим полезную подкормку из старого хлеба. Сначала укладываем хлеб в герметичный пакет, выносим в теплое место и ждем появления плесени.

Антибиотик пенициллин - это темно-зеленая плесень. Она-то нам и нужна. Хлеб с плесенью помещаем в банку объемом в 3 литра, наполняем ее водой.

Туда же добавляем золу, которая напитает раствор калием. Держим жидкость в тепле трое суток, время от времени перемешивая. Потом процеживаем раствор и применяем по назначению.

Настой подходит для опрыскивания или полива овощей - огурцов, помидоров, баклажанов, картошки, а также ягодных культур и цветов.

Что дает такая обработка? Влияет на рост растений, ускоряя его. Стимулирует образование большого числа цветков и завязей. Защищает растения от болезней и вредителей.

Ведет к улучшению качества почвы и плодов, улучшая их вкус.

Хлебный настой не разводится водой, а используется сразу в готовом виде. Подкармливаем растения раз в 8-9 недель.

Если проводите опрыскивающие процедуры, то можно делать это раз в месяц. Очень важны такие мероприятия, когда растения цветут или плодоносят.

Вносить питательный состав на основе хлеба лучше утром или вечером, когда нет ярких солнечных лучей.

За пару недель до начала уборки плодов нужно остановить все подкормки и опрыскивания.

Есть ситуации, в которых применение хлебной воды противопоказано.

Нельзя давать хлебную подкормку больным или слабым саженцам.

Не стоит подкармливать хлебным удобрением растения, которым для развития нужна влажная почва. Из-за этого на грядке может развиться грибковая инфекция.

Не вносите хлебную подкормку под молодые саженцы, потому что в ответ на это они могут отрастить чересчур обильную зеленую массу, от этого пострадают плоды.

Не удобряйте хлебом культуры, которые растут на кислых почвах. Хлебная жидкость повышает кислотность, что может ухудшить состояние растений.

Если все же подкормка будет использоваться, то параллельно надо вносить скорлупу яиц или древесную золу.