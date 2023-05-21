Врач рассказал, какое количество пива является токсичным для женщин и мужчин и может вызвать цирроз

14:33 2023-05-21

Врач-хирург Александр Умнов рассказал, какое количество пива способно спровоцировать развитие цирроза печени, если потреблять его постоянно.

Доктор Александр Умнов поделился экспертным мнением относительно того, как пиво может оказывать разрушительное воздействие на организм. Главная проблема состоит в алкоголе, который пагубно влияет на клетки печени, отчего у любителей пенного напитка может развиться цирроз.

Для женщин токсичной дозой пива в день будет половина литра. Мужчины могут позволить себе больше, но ненамного: 0,8 литра в день. Помимо вреда для печени, пиво в больших количествах негативно влияет на желудочно-кишечный тракт. Оно раздражает стенки желудка, что может привести к развитию гастрита.

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