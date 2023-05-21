Врач рассказал, какое количество пива является токсичным для женщин и мужчин и может вызвать цирроз

Доктор Александр Умнов поделился экспертным мнением относительно того, как пиво может оказывать разрушительное воздействие на организм. Главная проблема состоит в алкоголе, который пагубно влияет на клетки печени, отчего у любителей пенного напитка может развиться цирроз.

Для женщин токсичной дозой пива в день будет половина литра. Мужчины могут позволить себе больше, но ненамного: 0,8 литра в день. Помимо вреда для печени, пиво в больших количествах негативно влияет на желудочно-кишечный тракт. Оно раздражает стенки желудка, что может привести к развитию гастрита.