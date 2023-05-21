Леонардо Ди Каприо рассказал, почему он с особой теплотой относится к русским женщинам

Леонардо Ди Каприо приписывают романы со многими красавицами, поэтому толк в женской красоте он точно знает. Актер рассказал, что для него русские женщины обладают особым шармом. А все родом из детства. Дело в том, что бабушка Лео была русской.

Бабушку знаменитости звали Елена Степановна Смирнова. Она родилась в России еще до революции, а после прихода красных, семья переехала в Германию. В детстве именно бабушка уделяла много вниманию воспитанию внука. Ди Каприо признается, что именно благодаря ей он полюбил литературу, и нашел свое профессиональное призвание.