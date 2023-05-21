Роман Архипов рассказал, что занимался сексом прямо на Фабрике Звезд

Певец Роман Архипов дал интервью Яне Чуриковой, в котором откровенно рассказал о свободных нравах, царивших на проекте Фабрика звезд, в котором он участвовал. По его словам, он занимался сексом прямо в комнате, где жили участники, и там стоял микрофон.

Архипов заявил, что он был точно уверен, что его никто не снимает. В той комнате, где все происходило, была всего одна камера, и она была направлена в одну точку: на картину, поэтому он и решился на столь смелый эксперимент. После проекта Роман Архипов стал солистом группы Челси.