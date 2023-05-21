Наталья Рудова перебралась на Бали, и очаровала поклонников откровенным платьем

Актриса Наталья Рудова сейчас находится в отпуске. Сначала она посетила Дубай, а теперь решила перебраться на Бали, о чем поделилась с поклонниками в соцсетях. Наталья решила не ограничиваться пляжным отдыхом, и пришла на вечеринку.

Для мероприятия она выбрала оригинальный наряд пастельного цвета: платье в сеточку, которое подчеркнула все достоинства фигуры актрисы. Поклонники забросали девушку комплиментами, а вот недоброжелатели стали заявлять, что она уж слишком тяготеет к обнаженности.