Наталья Рудова перебралась на Бали, и очаровала поклонников откровенным платьем

15:03 2023-05-21

Актриса Наталья Рудова во время отдыха решила перебраться из Дубая на Бали, и пришла на вечеринку в откровенном платье.

Актриса Наталья Рудова сейчас находится в отпуске. Сначала она посетила Дубай, а теперь решила перебраться на Бали, о чем поделилась с поклонниками в соцсетях. Наталья решила не ограничиваться пляжным отдыхом, и пришла на вечеринку.

Для мероприятия она выбрала оригинальный наряд пастельного цвета: платье в сеточку, которое подчеркнула все достоинства фигуры актрисы. Поклонники забросали девушку комплиментами, а вот недоброжелатели стали заявлять, что она уж слишком тяготеет к обнаженности.

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