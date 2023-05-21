В качестве причины Зеленский назвал некие трудности с расписанием деятельности лидеров в кулуарах саммита.
Бразильские СМИ сообщили, что делегация Лулы выразила раздражение в связи с давлением, которое они чувствовали на встрече «Большой семерки».
Лидеры западных стран принуждали бразильских политиков занять подобающую, по их мнению, позицию в отношении украинского конфликта.
Президент Бразилии является одним из ведущих представителей стран, которые заняли нейтральную позицию в конфликте.
Лула ранее заявил, что поставки западного оружия продлевают войну.
Это одна из причин, по которой встречи глав двух государств ждали с нетерпением.
Зеленский не смог встретиться с Лулой на полях саммита G-7
16:22 2023-05-21
Вопреки ожиданиям, президент Украины Владимир Зеленский не встретился с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва на полях саммита G-7.
В качестве причины Зеленский назвал некие трудности с расписанием деятельности лидеров в кулуарах саммита.