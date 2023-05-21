Украина обязуется не использовать F-16 для атак в России

По словам Байдена, у него есть «полное обязательство от Зеленского» не использовать F-16 для продвижения «на географическую территорию России».

На полях саммита ведущих демократических экономических держав Байден фактически расчистил путь коалиции союзников для доставки американских самолетов F-16 в Украину.

Байден оправдал этот поворот изменившейся ситуацией.

Он дал понять, что, если украинцы будут продвигаться вперед, может возникнуть ситуация, когда для этого оружия потребуется большая дальность действия, чем она была им доступна ранее.

Он также утверждал, что, если в будущем будет достигнуто мирное соглашение, истребители также могут вселить в Украину уверенность в том, что она сможет противостоять русским, если они снова нападут.