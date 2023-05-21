Чеснок спасет от фитофторы: какие народные способы защитят томаты от недуга

Какие проверенные народные меры помогут спасти урожай томатов от фитофторы? Какими ингредиентами для этого надо запастись?

Молоко

Для приготовления нужного раствора нужно 100 л нежирного молока соединить с 1 л воды, добавить 1-2 капли йода. Полученным раствором опрыскать растение. Такая мера позволит уничтожить микробы и ускорит рост растения.

Соль

При первых признаках заболевания надо обработать плоды 100-процентным раствором соли. На них образуется пленка, которая не позволит проникнуть спорам болезни внутрь.

Чеснок

Для приготовления этого довольно эффективного средства нужно 300 гр.измельченных зубчиков чеснока залить 3 л воды, дать настояться 5 дней в темном и теплом месте. Затем полстакана средства надо развести в 10 л воды, добавить мыло для прилипания. Опрыскать и через 2 недели процедуру повторить.

Гриб трутовик

100 гр. измельченного сухого гриба залить 1 л кипятка, остудить и процедить. Кусты обрызгать при первых признаках болезни, спустя 2 недели процедуру повторить.