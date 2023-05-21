Срок действия страховок Зеленой карты для белорусов заканчивается в конце месяца

Белоруссию исключают из членов в системе страхования Зеленая карта. Сроки приостановки членства пока неизвестны. Связано это с тем, что страны Европейской экономической зоны расторгли договоренности о признании страховок по системе Зеленая карта с Белоруссией.

Последний срок действия договоров закончится 31 мая, а с 1 июня белорусские страховые компании уже не смогут оформлять полисы для граждан, которые планируют выезд на территорию европейских стран на собственных автомобилях.