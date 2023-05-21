Австралийский альпинист погиб при спуске с Эвереста в зоне смерти

Трагедией завершилось восхождение на Эверест альпиниста из Австралии Джейсона Бернарда Кеннисона. По сообщениям непальского издания Гималайян, альпинист погиб при спуске с самой высокой горы мира в зоне смерти ниже 8 тысяч метров еще 19 мая. Его тело до сих пор остается на месте гибели.

Директор компании-организатора экспедиции Дава Шерпа заявил, что погибший альпинист отказался идти вслед за гидами до стоянки, где можно было пополнить запасы кислорода. Он остался в зоне смерти, где и погиб. Гидам удалось благополучно вернуться. Это уже десятый смертельный случай на Эвересте с начала года.