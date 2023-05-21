Дневной сон повышает опасность заболеть гипертонией и инсультом

Ученые проанализировали данные 500 тысяч британских пациентов в возрасте от 40 до 69 лет, и выяснили, что у тех, кто привык спать днем выше риск инсульта и гипертонии. Медицинские данные, включая анализы и контроль за образом жизни собирались в течение 11 лет.

В результате была выявлена закономерность, что у тех, кто спит днем риски заболеть гипертонией выше на 12 процентов, а инсульта на целых 24 процента по сравнению с теми, кто не имеет привычки спать днем. Но дело не во сне, как таковом. Спят днем те, кто страдает от бессонницы, а риски представляет именно она.