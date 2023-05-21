Дарья Сагалова рассказала, как сохранить отношения в браке надолго

Дарья Сагалова, которая счастлива с мужем уже 11 лет рассказала, как сохранить супружеские отношения. По ее словам, очень важно, чтобы супруги доверяли друг другу и были лучшими друзьями. Они с мужем не борются за главенство, а разумно обсуждают все вопросы.

Что же касается шоу-бизнеса, то Дарья уверена, что артистам, которые хотят жить со своей половинкой долго и счастливо, необходимо меньше светить свою личную жизнь в медийном пространстве и в социальных сетях.