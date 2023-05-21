Тренер Алексей Моисеев рассказал, что нужно делать, чтобы получить ягодицы, как у Ким Кардашьян

Аппетитные округлости Ким Кардашьян не дают покоя многим девушкам. Тренер Алексей Моисеев рассказал, что, дабы обзавестись такими ягодицами, потребуется время: от трех до восьми месяцев.

Для этого нужно тренировать не только нижнюю часть тела, но и руки, и мышцы кора и груди. Для достижения оптимального результата и избежания травматизма Моисеев рекомендует привлекать тренера очно, чтобы он мог контролировать правильность выполнения упражнений.