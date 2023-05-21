Йодная сетка, нанесенная на тело, облегчает течение разных заболеваний

Наносить йодную сеточку на кожу следует осторожно, легкими касаниями. Если ежедневно рисовать ее во время простуды на икрах и ступнях ног, то выздоровление наступит гораздо быстрее.

При насморке йодную сетку следует рисовать в области переносицы и на крыльях носа. А чтобы избавиться от сухого кашля - на коже горла.

При варикозной болезни йод наносят на ночь на проблемные зоны ног не чаще двух раз в неделю. Эта процедура помогает ослабить боли в спине и суставах.

Но к йодной сеточке нужно относиться с осторожностью, и злоупотреблять ею без особой необходимости не следует. Перед тем, как рисовать ее на теле, нужно посоветоваться с врачом, так как часто у людей бывает не одно заболевание, а целый букет.