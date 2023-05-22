Огородники объяснили, как определить правильный момент для уборки урожая свеклы

Определить правильное время для уборки урожая можно по внешнему виду самого огородного растения.

Если крупный корнеплод хорошо виден из земли, значит, пришло время собирать урожай. На это указывают пожелтевшие листья.

Важно учитывать и особенности сорта растения. Например, раннеспелые сорта созревают в июле – начале августа.

Убирать урожай свеклы среднеспелый сортов нужно в середине августа, а поздних – в сентябре-октябре.